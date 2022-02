MotoGP, Morbidelli: “L’obiettivo principale è lottare per la vetta”

04-02-2022 11:01

Giornata di presentazione della Monster Energy Yamaha MotoGP 2022. Franco Morbidelli ha espresso il suo parere proprio durante la presentazione della nuova Yamaha M1 Factory con cui prenderà parte al Motomondiale MotoGP 2022.

Il 2021 non è stata una stagione esaltante per il pilota italo brasiliano che è carico e non vede l’ora di tornare in sella. Il primo giro in moto avverrà domani a Sepang, dove è in programma il primo test ufficiale della stagione. Ecco cosa ha detto “Morbido”.

“Sarà importante essere veloci ed essere in grado di competere per le prime posizioni e magari lottare per qualcosa di importante alla fine dell’anno. Questo è l’obiettivo principale. Quando penso alla moto e quando penso alla Yamaha, la prima cosa che mi viene in mente è la ‘gentilezza’. Davvero bella, morbida e scorrevole. Mi piace molto questa cosa della Yamaha. L’atmosfera nel Team è allo stesso tempo professionale e rilassata. Mi sono allenato e spero di essere pronto a tornare in moto al meglio della forma. Mi sono concentrato soprattutto sul ginocchio e sulla gamba sinistra. In questo Team ci sono molti italiani, ma ho un ottimo rapporto anche con l’altra parte del box, c’è un’atmosfera molto bella.

Non vedo l’ora di iniziare a guidare la M1 2022 ora che il mio ginocchio è in condizioni migliori. Sono molto curioso di vedere come proseguiranno i progressi. Non vedo l’ora di vedere di nuovo l’intera squadra ai test. L’atmosfera nella squadra era davvero bella l’anno scorso, quindi vediamo quali passi possiamo fare durante i test invernali.”

OMNISPORT