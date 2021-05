MotoGp, Morte Dupasquier: Bagnaia contesta Valentino Rossi

Valentino Rossi ha chiuso al 10° posto la gara al Mugello e si ritiene soddisfatto del risultato: “Siamo riusciti a migliorare la moto durante il weekend. Il livello di questa MotoGP è molto alto, è difficile essere al top perché tutti vanno molto veloci. Lo scatto è stato buono, poi però mi sono trovato nel traffico alla San Donato e ho perso tempo e posizioni. Quartararo? Lui fa la differenza perché riesce quasi sempre a essere il più veloce nonostante i problemi al braccio che si sono visti a Jerez. Sarà interessante vedere quest’anno la battaglia per il mondiale tra lui e Bagnaia“.

La MotoGp è andata avanti nonostante la morte di Dupasquier: “Non è mai semplice correre dopo certe notizie – afferma Rossi – Sapevamo che le sue condizioni erano disperate, in questi casi ti chiedi se abbia senso fare la gara ma poi capisci che una decisione simile non cambierebbe la situazione. È stato fatto tanto per la sicurezza negli anni ma non basta. Alcuni rischi non sono semplici da azzerare perché gareggiamo tutti insieme, spesso in scia l’uno con l’altro”.

Arrabbiato invece il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Non per la caduta, ma proprio per la corsa disputata nonostante la morte del giovane 19enne: “La gara non mi interessa, non conta ninte. Quando ho saputo di Jason ho smesso di pensare a tutto. Impossibile concentrarsi, impossibile pensare ad altro che quella situazione, quella morte assurda. Ho chiesto anche di non correre. Anzi ho detto che non avrei corso, poi so che è il nostro lavoro e l’ho fatto, ma penso che se fosse successo a un pilota di MotoGP non avremmo corso. Ma nella testa ho avuto tutto il tempo solo quel ragazzo di 19 anni e la sua famiglia”.

Bagnaia insiste: “Forse hanno tutte le opinioni un peso, cioé io penso che per rispetto non avremmo dovuto correre ma altri dicevano che invece per rispetto lui avrebbe voluto che corressimo. Io continuo a pensare che la gara non andava fatta, forse perché sono uno fin troppo sensibile. Però per me è stato sbagliato e irrispettoso correre. Quando c’è stato il minuto di silenzio avevo quasi cancellato il pensiero di quella morte, poi in quegli istanti ci sono di nuovo finito dentro, è stato impossibile concentrarmi sulla moto. Se devono decidere i piloti? Per me sarebbe meglio, ma onestamente penso che sarei stato l’unico a pensare di non correre oggi. E questa cosa mi fa altrettanto male. La decisione di correre è stata presa con troppa leggerezza”.

Della stessa idea Petrucci: “E’ stata una gara davvero difficile quella di oggi, ma non dal punto di vista sportivo, bensì umano”. Aleix Espargaro si sente in colpa: “È difficile per tutto il mondo del motociclismo. Questo è uno sport che amiamo tanto, queste cose capitano, lo sappiamo, ma mi sento anche male con me stesso per essere stato capace di correre. Allo stesso tempo fa parte della nostra vita, lo so”. Questo invece il parere del campione del mondo in carica Mir: “Questo podio è per Jason, oggi correre è stata dura, è per lui e per la sua famiglia. Siamo qui per prendere rischi”.

Della morte di Dupasquier ha parlato anche Marc Marquez: “È stato un giorno triste per il campionato del mondo, un giorno disastroso per il motociclismo. È stato difficile per tutti i piloti scendere in pista dopo il minuto di silenzio in onore del giovane pilota scomparso questa mattina. Fa parte del rischio che corriamo in pista. Molte volte vogliamo dimenticarlo, non vogliamo vederlo, ma quando succedono cose del genere, per fortuna sempre meno, ci si rende conto di cosa si rischia ogni volta che si corre. Sono colpi duri che ti fanno pensare a molte cose. Non possiamo fare altro che mandare un grande abbraccio alla famiglia, agli amici e alla squadra Dupasquier“.

OMNISPORT | 30-05-2021 19:02