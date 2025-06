MotoGP Mugello, Bagnaia dalla rabbia al sollievo: primi segnali incoraggianti. Caduta Quartararo, come sta il francese

Dopo una mattinata difficile, Francesco Bagnaia chiude in maniera positiva il venerdì del GP del Mugello e intravede qualche segnale positivo. Quartararo alle prese con un infortunio: le ultime dopo gli accertamenti in ospedale

Maverick Vinales ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del GP del Mugello, ma dietro alla KTM dello spagnolo troviamo sul podio (e ovviamente con accesso diretto alla Q2) Francesco Bagnaia, davanti a sua volta al compagno di squadra nel team ufficiale Ducati Marc Marquez. Di per sé questa è una prima notizia, perché la piazza d’onore di Pecco nella sessione del venerdì è un piccolo spiraglio per il campione torinese che in questa stagione sta annaspando e non poco nel confronto diretto con l’ex Honda.

Dalla rabbia delle FP1 alle sensazioni migliori nelle pre-qualifiche

Certamente va detta una cosa: la pista dove si corre è nota anche per la corrispondenza di amorosi sensi con Bagnaia, che in passato qui ha vinto tre volte. Un circuito amico che certo non ha magicamente spazzato via le inquietudini con la croce che Pecco si sta trascinando in questa stagione, ovvero la mancata giusta sensazione con l’anteriore della GP25 come hanno dimostrato le prime libere di stamane, ma che perlomeno ha dato al pilota un feeling migliore nelle pre-qualifiche, anche grazie al lavoro dei tecnici di Ducati sulla sua Desmosedici.

Nelle Prove infatti le cose sono andate meglio, specialmente in termini di frenata, vulnus di quest’anno per Pecco (che ha corso con la gomma soft nel posteriore e la media per l’anteriore). E infatti lo stesso ex campione del mondo a Sky Sport ha confermato un feeling migliorato tra le due sessioni.

Bagnaia: “Stamane la moto era incontrollabile, poi è andata meglio”

La prima, dicevamo, è stata all’insegna della frustrazione. “Questa mattina ero molto arrabbiato – ha spiegato Pecco – perché la moto si muoveva troppo al di là del primo run. Era davvero incontrollabile e nervosa. Poi in pre-qualifica ha avvertito un calo della gomma posteriore, perciò dobbiamo capire cosa è successo. Ma poi quando ho montato la soft le cose sono cambiate e ho ritrovato il feeling che ho sempre avuto al Mugello”.

Bagnaia ha aggiunto inoltre di aver spinto molto nel primo time attack andato bene e con una miglior confidenza, ma nel secondo ha ammesso di aver “finito purtroppo la benzina”. In ogni caso, primo posto nelle pre-qualifiche è mancato giusto per 110 millesimi.

Marquez: “Sono riuscito a stare al passo di Bagnaia e di mio fratello Alex”

E mentre Vinales ha dichiarato che, nonostante il primo posto, bisogna limare sui dettagli (“Con un caldo del genere bisogna gestire la gomma in gara, è un attimo che perdi tutto il grip: lavoreremo su questo nella FP2 domani per capire sino a quanto possiamo spingere”), Marc Marquez, che qui ha una confidenza con la vittoria diversa da quella del compagno di squadra, ha ribadito il fatto che sia Pecco che il fratello Alex al Mugello “vanno fortissimo”, ma “sono riuscito a stare al passo con loro”.

Lo spagnolo ha usato la media, mentre domani proverà la soft: secondo il team manager Ducati Davide Tardozzi è stato comunque Bagnaia ad aver trovato la soluzione migliore per le coperture. “In mattinata non si è trovato bene con la soft – ha spiegato a Sky Sport – ma non è un problema visto che non è la gomma che al Mugello si usa di solito in gara. Pecco ha trovato comunque la fiducia che gli mancava in termini di trazione“. Mentre Marquez, “soddisfatto” anch’egli, ha preferito oggi non “consumare troppo le gomme”.

Scivolata di Quartararo: le ultime sulle sue condizioni

La giornata di oggi ha anche riservato un colpo di scena ai danni di Fabio Quartararo. Il francese che sta vivendo un periodo di rinascita sportiva con la Yamaha ha chiuso quinto le pre-qualifiche, ma all’inizio della sessione è scivolato in curva-4 dopo aver perso l’anteriore della sua M1; nonostante ciò è riuscito a finire le Prove.

Tuttavia il pilota ha subito nell’impatto l’uscita della spalla sinistra, rimessa in sede da un medico di pista accorso assieme al resto dello staff sanitario per aiutare Quartararo. Il quale come abbiamo detto ha poi insistito per concludere la sua sessione, finita la quale però è stato condotto al centro medico più vicino a Firenze per effettuare una risonanza magnetica: il francese ha infatti subito una sublussazione alla spalla. Come riporta Motorsport.com c’è comunque ottimismo affinché Quartararo possa completare il fine settimana del Mugello, tornando in pista da domani.