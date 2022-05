MotoGP Mugello, Espargaro: "Sono contentissimo, anche noi andiamo forte"

27-05-2022 16:51

Aleix Espagraro con l’Aprilia si prende la prima posizione nelle seconde libere del venerdì al Mugello, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. L’Aprilia domina col tempo di 1’45.891 davanti alle Ducati ufficiali di Pecco Bganaia e Jack Miller.

Queste le parole dello spagnolo al termine della prova:

“Sono felice. Questo weekend per me sarà anche più fondamentale del prossimo, quello casalingo. Capisco quanto sia importante questo GP per Aprilia Italia. Qia si parlava solamente della Ducati, e se lo sono meritati dato che hanno fatto un lavoro incredibile, ma per me è fondamentale dimostrare che in Italia c’è pure l’Aprilia e io sono un strumento per l’Italia in questo momento. Ho iniziato bene, davvero focalizzato ed è andata alla grande. Alcuni anni fa non avrei mai pensato questi miglioramenti di Aprilia. Ma sono fiero di tutto ciò che è stato fatto e che abbiamo fatto come squadre. Osservare un team clienti mi darà un piacere particolare, è come vedere altre mie due figlie sul tracciato, sono contentissimo. Ho un bellissimo rapporto con Razlan Razali, ieri abbiamo parlato. Qualche anno fa l’Aprilia non la desiderava nessuno, adesso ci troviamo là davanti a combattere per il titolo. Chi vedrei bene nel team satellite? Non è il mio lavoro e non voglio far un torto a nessuno. A me Raul Fernandez gara parecchie, ora ha alcune difficoltà ma ha qualcosa di particolare, diventerà un grande pilota e sarebbe bello averlo con noi. Ma c’è ad esempio Savadori che sviluppa molto bene, ma anche piloti di esperienza che vanno fortissimo. La scelta di Massimo e Razlan non sarà facile per niente”.