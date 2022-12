04-12-2022 14:00

Grossa novità in MototGp, che riguarda il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, ritiratosi nel 2021. Il “Dottore” è ancora un protagonista della Classe Regina, con il suo team VR46 Racing. In vista delle prossime stagioni potrebbe esserci un cambiamento importante.

Rossi ancora con la Ducati

Solo qualche giorno fa, Paolo Ciabatti a Sportweek ha parlato così del team VR46 Racing: “Abbiamo un contratto e un obbligo con Rossi e andrà avanti fino alla fine del 2024. Non posso prevedere cosa accadrà dopo, tutto è possibile. Il team VR46 è composto da persone molto serie, i piloti sono contenti delle moto Desmosedici. Lo dimostrano i risultati che ottengono. Mi dispiace per la Yamaha…”.

Jarvis spera in Rossi per il futuro

Una brutta notizia per il numero uno della Yamaha Jarvis: “Il prossimo anno avremo sicuramente solo due moto in griglia. Non è l’opzione migliore… Ma non è neanche male perché dobbiamo concentrarci sul migliorare la moto ufficiale di Fabio e Franco. Ma sarebbe comunque prezioso se potessimo ottenere presto i dati di altri piloti della MotoGP”.

Jarvis ha però tenuto la porta aperta a Valentino Rossi, che in Yamaha ha vinto 4 Mondiali MotoGP: “Troppo presto per parlare di dettagli. La Yamaha vorrebbe avere al più presto una squadra satellite nel Campionato del Mondo MotoGP. Posso confermarlo. Vogliamo tornare in griglia con quattro moto il prima possibile”.

Team Rossi in Yamaha nel 2024

Ed ecco la volta, annunciata dal presidente Fim Jorge Viegas appena rieletto. Il portoghese, che ha ottenuto quasi l’unanimità dei voti e quindi avrà un secondo mandato di quattro anni dopo quello che aveva iniziato nel 2018, parlando dell’addio della Suzuki ha rivelato: “Non vedo bene questa situazione, ma credo che sarà solo per il 2023 – ha detto Viegas ai microfoni di Rai Sport -. Nel 2024 il team di Valentino Rossi potrebbe passare da Ducati a Yamaha. Per ora è un’idea e non c’è nulla di confermato, ma sto dando una notizia, ovvero che avremo sei Ducati e quattro Yamaha”. Vedremo se sarà davvero così.