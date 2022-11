29-11-2022 20:00

Claudio Domenicali, amministratore delegato della Ducati, è stato intervistato al quotidiano Marca tracciando un bilancio della stagione appena trascorsa, focalizzandosi anche sul periodo in cui Valentino Rossi ha guidato i prototipi di Borgo Panigale.

MotoGP, l’AD di Ducati, Domenicali: “Stagione 2022 eccezionale”

La scuderia di Borgo Panigale sta trascorrendo le vacanze invernali all’insegna dei festeggiamenti dopo il titolo conquistato da Bagnaia nella stagione 2022 di MotoGP, prima di prepararsi all’avvio dei test tra qualche settimana che saranno il prologo della nuova annata sportiva: “Ora siamo al centro dell’attenzione ed al settimo cielo per quanto ottenuto in questo 2022, e non solo, ma non è stato semplice superare il fallimento del nostro rapporto con Valentino Rossi e ripartire”

MotoGP, Domenicali (Ducati): “Nostro più grande rimpianto Valentino Rossi”

Nella sua leggendaria carriera, in larga parte costellata da successi con la Yamaha, il nove volte campione del mondo Valentino Rossi ha trascorso un biennio con la Ducati tra il 2011 ed il 2012. Le annate trascorse a Borgo Panigale, però, sono state tra le più buie della sua carriera. Domenicali spiega che “quando hai tra le tue fila il pilota più famoso di tutta Italia, con nove titoli mondiali alle spalle, e non riesci a vincere, subisci un danno di immagine notevole. A quanto pare non siamo riusciti a gestire la situazione nel migliore dei modi con Valentino e abbiamo dovuto accettare il colpo”.

“Il sodalizio Rossi/Ducati non ha dato i risultati sperati, questo ha lasciato parecchie scorie e ferite nell’organizzazione, a molti livelli. Vi assicuro che non è stata facile la strada da percorrere dopo che abbiamo chiuso quel capitolo. Abbiamo dovuto affrontare un lungo e complicato percorso di ricostruzione, per diversi anni, ma ora ce l’abbiamo fatta, sopravanzando anche i colossi giapponesi. Per molti può sembrare una cosa scontata, ma non lo è stata, affatto”, prosegue Domenicali.

MotoGP, i risultati della Ducati dal 2013

Dopo l’addio di Valentino Rossi nel 2012, dall’anno successivo si sono avvicendati diversi piloti: tra i più noti, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci e non ultimo per importanza, Francesco Bagnaia (il detentore del titolo iridato, che ha condiviso la moto con Jack Miller). Il palmares di questo decennio ha visto la scuderia di Borgo Panigale trionfare nella classifica team nel 2021 e 2022 (la graduatoria che raggruppa le diverse classi), in aggiunta a 3 mondiali costruttori tra il 2020 ed il 2022, sino al successo più mediaticamente importante, quello di “Pecco” al termine della stagione appena trascorsa.