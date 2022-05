MotoGP, nuova operazione per Marquez: stagione finita

28-05-2022 16:45

La stagione di Marc Marquez è già finita. Dopo appena sette GP e senza nessuna vittoria.

Il pilota spagnolo della Honda ha infatti annunciato che dovrà sottoporsi ad un’altra operazione al braccio, la quarta degli ultimi due anni, resasi necessaria per stabilizzare l’omero della spalla destra.

Per il sei volte campione del mondo MotoGP non c’è pace dalla caduta subita a Jerez nel 2020. Da quel giorno, complici anche i problemi di diplopia, Marquez non è più riuscito ad essere competitivo, eccetto i tre successi isolati dello scorso anno al Sachsenring, ad Austin e a Misano, che avevano dato allo spagnolo l’illusione di aver risolto i problemi fisici.

Nulla di tutto questo, così ecco l’annuncio dopo la caduta, seppur senza conseguenze, durante il Q2 delle prove ufficiali del GP d’Italia al Mugello, chiusesi con la pole position di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati Gresini.

Queste le sue parole: “Dopo il primo intervento mi sono sentito molto limitato. Ho sempre dato il 100%, non mi sono mai ritirato, ho seguito quello che mi hanno detto i medici, ma non ho abbastanza energie per girare come vorrei. Ho iniziato ad avere problemi anche alla spalla sinistra, le mie performance non sono all’altezza delle mie aspettative”.

L’obiettivo è comunque quello di tornare competitivo nel 2023: “Ho ricevuto la chiamata ieri tra le due prove libere, dopo la stampa in 3D fatta dalla clinica di Madrid in cui emergeva il livello di rotazione dell’omero della spalla destra. Ogni weekend è un incubo, non posso continuare così. Quello che posso fare ora è prepararmi al meglio al 2023. Operarmi adesso è la scelta migliore per il mio futuro. Non so quanto tempo sarà necessario per tornare l 100%, ma so che è la cosa giusta”.