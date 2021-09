MotoGP, Paolo Ciabatti: “Il nuovo Valentino Rossi non esiste”

Per la Ducati è il miglior momento di questa stagione MotoGP che, molto probabilmente, si chiuderà senza titolo piloti, ma la conferma di quello costruttori. Ma il dato importante è l’immensa iniezione di fiducia che il pilota dell’Academy di Valentino Rossi sta innestando nell’ambiente emiliano.

Dopo la vittoria di Aragon Pecco Bagnaia ha cavalcato l’onda dell’entusiasmo ed ha fatto bis anche al GP di Misano. Stavolta la gomma Michelin non ha tradito come a Silvertstone. “Per la gara abbiamo scelto una gomma posteriore diversa da quella di Fabio – spiega Paolo Ciabatti ad ‘AS’ -. Negli ultimi giri eravamo un po’ spaventati, ma Pecco era fortissimo mentalmente e sapeva come vincere questa gara“. Due vittorie che portano entusiasmo e iniziano a trainare tifosi sulla propria sponda. “Siamo una casa costruttrice abbastanza piccola che investe molto in tecnologia e questi risultati sono molto importanti. C’erano tanti tifosi vestiti di giallo sugli spalti perché era la penultima gara che Valentino Rossi ha corso in Italia. Ma speriamo che il prossimo anno quel giallo diventi rosso, perché Pecco è un pilota dell’Academy“.

Il rosso della Ducati dovrà primeggiare come il rosso Ferrari in F1. Questo è il grande sogno che l’azienda italiana coltiva da anni. Pecco Bagnaia “è un giovane pilota italiano che corre con la Ducati, una moto italiana. Spero che in futuro Ducati e Bagnaia saranno in MotoGP come la Ferrari in Formula 1“. Con la consapevolezza però che nessuno potrà mai prendere il posto di Valentino Rossi. “Il nuovo Rossi non esiste, perché Valentino è campione da più di vent’anni. La popolarità di questo sport è cresciuta grazie anche a lui – sottolinea il direttore sportivo Paolo Ciabatti -. Penso che ci sia un solo Valentino Rossi e non ce ne saranno altri. È un personaggio come Michael Jordan. Ce ne sono tanti che sono bravissimi a basket, ma di Jordan ce n’è solo uno“.

