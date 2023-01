MotoGP, Pernat: "Senza bonus per le sprint race non credo si correrà"

08-01-2023 20:27

Nel programma ‘Sportaction / PaddockTV’, Carlo Pernat è tornato a parlare del mancato bonus per le sprint race. Queste le dichiarazioni del manager di Enea Bastianini: “Dopo tre gare i piloti andranno fuori di testa. Per adesso nei contratti non è previsto nessun bonus gara e se non ce li danno non credo che si corre. Ci siamo accordati già con Albert Valera (manager di Aleix Espargarò e Jorge Martin) e con Giovanni Balestra (manager di Maverick Vinales). Sono mezzi punti, vogliamo mezzo bonus, con gli sponsor abbiamo già inserito nel contratto anche i bonus per le Sprint Race“.

“E’ una lotta fra Dorna, team e piloti – ha continuato Pernat -. Ho chiesto i soldi a Ducati e mi hanno detto ‘vai alla Dorna’, la Dorna mi ha risposto ‘vai dal team, sono affari loro’. I piloti faranno le prime due gare perché sono obbligati, se non danno i bonus poi scoppierà un casino. Questa è un’imposizione che non puoi fare“.