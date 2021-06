MotoGp, Petrucci positivo in vista di Sachsenring

Prossima tappa della MotoGp il Gran Premio del Sachsenring. Il pilota della Ktm Tech3 Danilo Petrucci ha raccolto fin qui un bottino di 23 punti ed è quattordicesimo in classifica. L’italiano non è certo soddisfatto di questo inizio di stagione ma per il prossimo GP è fiducioso: “Sono molto positivo in vista della Germania perché è una pista che mi è sempre piaciuta e che mi si addice bene, soprattutto perché non ci sono molte curve lente”.

Petrucci conosce bene le caratteristiche del tracciato: “È una pista piccola, quindi non abbiamo un lungo rettilineo, il che rende le cose un po’ più facili per noi. Penso che possiamo essere davvero veloci lì ed è una buona opportunità per mostrare i nostri progressi questo fine settimana”, le sue parole.

