MotoGp, lievi progressi per Marc Marquez

22-12-2021 11:36

La Honda in una nota ha aggiornato sulle condizioni dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez, alle prese con la diplopia, il problema alla vista che lo sta bloccando da alcuni mesi e l’ha costretto a saltare le ultime due gare di MotoGp e i successivi test di Jerez.

Secondo quanto riporta la scuderia giapponese, il fuoriclasse catalano avrebbe riportato “lievi progressi”: “Durante i controlli sono emersi lievi progressi, Marc può continuare con fiducia il piano di trattamento conservativo nelle prossime settimane. Il pilota spagnolo si sottoporrà a ulteriori controlli con il Dr. Sanchez Dalmau, proseguendo nella fase di preparazione fisica con l’obiettivo di arrivare pronto all’inizio della nuova stagione”.

L’obiettivo di Marquez è tornare in tempo per i test prestagionali, o per il via del prossimo Mondiale.

