MotoGp, Portimao: Alex Marquez il più veloce nel warm up

Al secondo posto Quartararo che ha preceduto Marc Marquez. Settimo il campione del mondo Bagnaia

26-03-2023 11:51

Alex Marquez, del Team Gresini, ha fatto segnare il miglior tempo nel warm up del Gran Premio del Portogallo, sulla pista di Portimao. Ha chiuso in 1’38”719, precedendo la Yamaha di Fabio Quartararo, che al primo giro si è dovuta fermare per un problema tecnico. Al terzo posto la Honda del fratello Marc Marquez, che oggi pomeriggio alle 15 scatterà dalla pole position dopo aver fatto ottenuto il miglior tempo nelle prove di ieri mattina. Settima la Ducati del campione del mondo Pecco Bagnaia, che oggi partirà invece dalla seconda posizione e che ieri si è aggiudicato la Sprint Race.