MotoGP, presa decisione ufficiale su Marquez dopo la follia a Portimao

A seguito del folle incidente provocato a Portimao è stata presa la decisione definitiva su Marc Marquez, che dopo la squalifica da dover scontare post infortunio ha fatto ricorso.

09-05-2023 19:09

Adesso è ufficiale: la Corte di Appello della FIM ha preso la decisione definitiva sull’otto volte campione del mondo Marc Marquez dopo la follia a Portimao, la prima gara stagionale della stagione di MotoGP 2023. Il pilota spagnolo, con una staccata omicida, ha buttato giù Oliveira rischiando l’incolumità del collega portoghese. Una manovra che è costata cara però soprattutto al fuoriclasse della Honda, ancora ai box per l’infortunio alla mano destra.

Marquez, nessuna sanzione dopo Portimao

Si è discusso molto successivamente sulla penalità da infliggere a Marc Marquez. All’inizio era stato stabilito che lo spagnolo avrebbe dovuto scontare una squalifica una volta rientrato dall’infortunio, ma la Honda ha fatto immediatamente ricorso. Oggi è arrivata la decisione: l’otto volte campione del mondo ha vinto e non dovrà scontare il doppio long lap penalty.

Il comunicato della Corte d’Appello

Nel comunicato si legge: “A seguito della decisione provvisoria della Corte d’Appello della MotoGP, pronunciata il 12 aprile 2023, che concedeva la sospensione dell’esecuzione dell’Applicazione della Sanzione inflitta a Marc Marquez, la Corte doveva ancora decidere sul merito del caso, considerando tra l’altro la memoria d’appello presentata da Marc Marquez e dal Team HRC – Repsol Honda Team il 17 aprile 2023. La Corte ha deciso di annullare l’applicazione della sanzione inflitta a Marc Marquez, emessa dal Collegio dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP in relazione alla sanzione originale”.

Questo il motivo: “Il Tribunale ha ritenuto che il Doppio Long Lap Penalty inflitto a Marc Marquez dal Collegio dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP durante il Gran Premio di MotoGP del Portogallo tenutasi il 26 marzo 2023 sia stata scontata con la mancata partecipazione del pilota alla Gara di MotoGP del 2023 in Argentina. Marc Marquez è quindi autorizzato a correre nella prossima gara a cui potrà partecipare, senza ulteriori sanzioni”.

Marquez, resta la rabbia dei tifosi

Sorride (a metà) Marc Marquez, ormai fuori dalla lotta per il titolo, considerando che il suo rientro è ancora lontano. Inoltre lo spagnolo dovrà riconquistare una parte del pubblico dopo quanto avvenuto a Portimao: impossibile dimenticare i tanti fischi dalle tribune. Così come la rabbia social dei fan di Valentino Rossi, con quest’ultimo che già in passato accusò il rivale di comportamento antisportivo in pista.