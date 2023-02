MotoGp, Quartararo attardato ma fiducioso: “La velocità c'è”

La Yamaha del francese termina la prima giornata di test a Sepang in 11esima posizione: “Abbiamo molte opzioni quest'anno”

10-02-2023 14:13

Fabio Quartararo non ha propriamente volato nel primo giorno di test della MotoGp a Sepang. La sua Yamaha si è piazzata 11esima, ma il pilota è soddisfatto: “Non abbiamo molte gomme, quindi abbiamo dovuto usare quelle che ci piacciono di meno. Ma mi sento abbastanza contento. La velocità di punta è migliorata, ora dobbiamo guardare al telaio, l’aerodinamica e la risposta del motore. Direi che è stata una giornata positiva se pensiamo che non siamo saliti in moto per tutto l’inverno”.

Il pilota di Nizza promuove le novità: “Oggi abbiamo provato molte cose, ma non siamo riusciti a vedere bene se sono migliori o no. Il nuovo telaio, il nuovo motore e anche la nuova aerodinamica ci hanno dato delle risposte chiare. La cosa buona è che sono riuscito a capire subito se fosse meglio o no. Ma è qualcosa che alla fine provo per la prima volta, credo nella mia carriera. Negli anni precedenti provavo il forcellone, il setting…invece oggi ho provato tutto insieme un pacchetto di un test completo. Credo sia una buona cosa per l’esperienza”.