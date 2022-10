14-10-2022 11:48

Quarto nelle libere in Australia, il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha espresso soddisfazione al termine del venerdì di Phillip Island: “È andata abbastanza bene, ma questa mattina è stata difficile. Sono riuscito a stabilire un buon ritmo, considerando le condizioni della pista. Oggi pomeriggio il circuito era in condizioni migliori, ma ho commesso un errore nel mio giro veloce, quindi sono abbastanza contento di essere ancora tra i primi cinque”.

C’è fiducia per il prosieguo del weekend: “Abbiamo alcune cose da provare domani per migliorare il nostro feeling, e sento che abbiamo ancora un po’ di margine per migliorare il nostro ritmo, soprattutto nel settore 1. Questa pista è diversa dalle altre. Di solito manteniamo il setting della moto più o meno uguale, ma qui abbiamo fatto qualche modifica e anche per domani faremo qualche cambiamento. Ma il nostro ritmo è già abbastanza buono e ci sono alcuni punti in cui penso di poter sorpassare”.