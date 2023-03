Il centauro francese: "Il test di due settimane fa si è concluso positivamente".

22-03-2023 15:10

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha confessato la sua impazienza a pochi giorni dal via del Mondiale di MotoGp: “Finalmente stiamo per iniziare, non vedo l’ora. Il test di due settimane fa si è concluso positivamente, quindi affrontiamo questo weekend con fiducia”.

“Abbiamo un’idea in merito a ciò su cui vorremmo lavorare venerdì in preparazione alla prima sprint race del sabato. È passato molto tempo dall’ultima gara e sono sicuro che i tifosi siano impazienti di rivederci in azione”.