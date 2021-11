MotoGP, Quartararo: "Il 200° podio di Rossi? Se necessario lo farei passare"

11-11-2021 19:26

Nella conferenza stampa di vigilia della tre giorni del Gran Premio della Comunità Valenciana il nuovo campione del mondo della classe MotoGP, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, è tornato sull’addio di Valentino Rossi, che sul circuito Ricardo Tormo di Valencia disputerà la sua ultima gara.

“A essere sinceri, è difficile vedere quanto accaduto. Considerando i suoi risultati, è chiaro che tutti alla fine dovranno ritirarsi – ha detto Quartararo a proposito di Rossi -. La sensazione è di tristezza, lui è una leggenda di questo sport. Mi ha ispirato quando ero bambino, ho visto come festeggiava le sue vittorie, ho ammirato la sua personalità. Per me è stato un idolo e dobbiamo complimentarci con lui per la sua carriera incredibile. Lasciarlo eventualmente passare per il suo 200° podio? Penso che Valentino non sarebbe felice di celebrarlo così. Per lui lo farei, ma non penso lui voglia”.

Poi torna sul Gran Premio di Algarve di quattro giorni fa: “Portimao è stata un po’ strana. Non ho azzeccato le qualifiche, ero dietro Jorge e non riuscivo a superarlo. Poi ho fatto un errore stupido, perdendo la linea. Avere un’altra possibilità è ottimo per me. Sono stato già veloce qui e voglio lottare per il podio in questo gran premio”.

Infine, uno sguardo generale al campionato del mondo appena vinto: “Le qualifiche sono state uno dei momenti chiave del campionato. Ho fatto qualcosa come 14 prime file in questa stagione e questo mi ha aiutato molto in gara. Quando inizi davanti è completamente diverso, come ho visto in Portogallo. Nelle ultime gare non ho fatto benissimo in qualifica e voglio migliorare. Non riesco ancora a percepire quanto accaduto. Ho festeggiato dopo Misano, ma non me ne sono ancora reso conto. Avrò bisogno di un po’ di tempo per avere piena consapevolezza. Sicuramente ho raggiunto il mio più grande sogno di quando ero piccolo e dunque mi sento bene”.

OMNISPORT