MotoGp: Quartararo in pole a Sepang, Valentino Rossi dietro

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position a Sepang, dove domenica si corre il Gran Premio della Malesia. Il centauro francese della Yamaha Petronas ha piazzato il tempo di 1:58.303, precedendo Maverick Viñales di un decimo di secondo. Le Yamaha hanno confermato i loro progressi e hanno dominato la sessione di prove ufficiali: Franco Morbidelli è terzo ad appena 29 millesimi da Viñales, Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto.

Ottimo quarto tempo per il ducatista Jack Miller, che ha preceduto il primo pilota della Honda, Cal Crutchlow. Scatterà dal settimo posto in griglia di partenza Alex Rins. A parte Miller sono in difficoltà le altre Ducati: Petrucci è riuscito ad entrare in Q2 passando dalla Q1 e ha chiuso all'ottavo posto, solo decimo Andrea Dovizioso.

Sabato da dimenticare per Marc Marquez, che ha cercato di tenere la ruota di Quartararo per fare il tempo ma è finito a terra, vittima di un high-side nelle prime curve: partirà dall'undicesima posizione in griglia, davanti a Pecco Bagnaia.

Jorge Lorenzo non riesce a scuotersi ed è terzultimo dietro a Iannone.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 1:58.303

2 M. VIÑALES +0.103

3 F. MORBIDELLI +0.129

4 J. MILLER +0.422

5 C. CRUTCHLOW +0.648

6 V. ROSSI +0.697

7 A. RINS +0.787

8 D. PETRUCCI +0.794

9 J. ZARCO +0.836

10 A. DOVIZIOSO +0.870

SPORTAL.IT | 02-11-2019 08:59