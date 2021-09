MotoGP, Quartararo non fa calcoli in vista di Austin

A quattro gare dal termine e con un vantaggio di 48 punti su Bagnaia, il leader della classifica piloti in MotoGP Fabio Quartararo non vuole fare troppi calcoli: “Iniziamo il weekend di Austin con un vantaggio di 48 punti. Dopo questa, ci saranno altre tre gare, quindi la mia mentalità rimane la stessa di Misano. Originariamente, il mio obiettivo era quello di non pensare al campionato fino al GP di San Marino, ma ho deciso di continuare così. Penso che sia la cosa giusta per me: vivere il momento e lottare per la vittoria se posso”.

“A Misano ho quasi fatto venire un infarto a mia madre e sicuramente mio padre si è divertito molto. E’ già dall’inizio dell’anno che il mio ragionamento è questo: non importa se io stia lottando per il campionato o meno, io voglio vincere. Ho corso così a Misano, e voglio che rimanga così”, ha concluso Quartararo.

OMNISPORT | 29-09-2021 13:22