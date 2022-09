MotoGP, Quartararo: "Non sono preoccupato, ma dobbiamo svegliarci"

04-09-2022 16:37

Non è stata una bella gara oggi per El Diablo Fabio Quartararo a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP2022. Il francese campione del mondo in carica ha concluso la propria gara con un anonimo quinto posto, molto lontano dai fasti di Bagnaia, che è arrivato al quarto successo consecutivo e si è riportato ad appena 30 punti di distanza in classifica.

Queste le parole di Quartararo:

“Oggi non sono contento. In gara non sono stato in grado di guidare come avrei desiderato, ma non è che abbia trovato qualcosa di strano sulla mia moto, solo non c’era la prestazione, anche per il solito motivo della potenza del motore. Io, parlando per me, ho dato tutto e ho tirato sempre al massimo, tuttavia non è stato abbastanza. Non mi preoccupo, ma non sto nemmeno così tranquillo. Certamente Bagnaia sta andando davvero veloce, come Bastianini. In parole semplici, come tutte le Ducati. Noi dobbiamo svegliarci un po’ tutti, sennò…”.