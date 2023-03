MotoGp, Quartararo pessimista: "Siamo dietro"

Il centauro francese: "Non so dove posso migliorare"

24-03-2023 21:32

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha commentato amaramente il suo sesto posto nelle prove libere a Portimao, primo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota francese è riuscito a centrare l’obiettivo Q2, ma il divario dalle moto davanti sembra ancora importante.

“Sono andato al limite e non so dove migliorare. Posso sempre rosicchiare un decimo, lo possono fare tutti. Ho fatto del mio meglio, ma non basta perché siamo sesti”.

La doppia bandiera rossa ha complicato le cose: “Penso sia la prima volta che ce ne sono due da quando sono in MotoGP. Non sarà facile mettere a punto una moto molto competitiva in vista della gara”.