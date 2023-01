MotoGP, Quartararo sul 2023: "Vogliamo tornare a correre per il titolo"

17-01-2023 18:52

Fabio Quartararo punta alla stagione della rivincita dopo essere arrivato ad appena 17 punti di distacco dal campione del mondo Pecco Bagnaia. El Diablo spera di poter contare su una M1 molto superiore rispetto a quanto visto lo scorso anno, quando il francese dovette spingersi sempre al limite per rimanere sulla scia del piemontese.

A margine della presentazione della nuova Yamaha M1, Quartararo ha parlato della stagione che sta per iniziare, riportato da Sportmediaset:

“La mia pausa invernale non è andata esattamente come me l’ero immaginata, perché mi sono infortunato alla mano facendo motocross. Però ho continuato a lavorare non-stop. Ho fatto molta palestra per essere al cento per cento già ad inizio stagione. La mano nel frattempo è completamente guarita, quindi ora mi sento pronto. La moto in versione camouflage mi piace, è una bella novità. Ogni tanto è bello cambiare. Più che altro non vedo l’ora di tornare in sella, sono molto curioso di provare la M1 2023 nei test di Sepang. Ci aspetta come sempre una stagione molto impegnativa. Abbiamo imparato molto l’anno scorso, adesso voglio solo tornare a correre per il titolo. I miei tifosi mi hanno sempre sostenuto, ho ricevuto molti messaggi nelle ultime settimane e spero che siano molto numerosi anche alle gare. Ci sarà da divertirsi!”.