MotoGP, Razali si pente ancora di Valentino Rossi

26-12-2021 16:17

Il team principal della ex Petronas MotoGP Razali, che nel 2022 diventerà Yamaha WithU, a Speedweek ha ribadito di aver sbagliato nel scegliere Valentino Rossi: “A voler essere onesti, non avrei mai dovuto prendere Valentino in Petronas”.

Il manager malese non è rimasto soddisfatto dell’ultima stagione in MotoGP del 9 volte campione del mondo: “Dopo il podio di Jerez ci eravamo un po’ illusi. Pensavamo sempre che non ci fosse alternativa per noi, sentivamo la pressione della Yamaha su di noi, pressione che alla fine non c’era in effetti. Credo invece la pressione l’avesse messa Rossi solo a se stesso, nel senso che in pista i suoi tempi si alzavano ma lui voleva vincere”.

Per Razali, il problema di Rossi era legato all’età: “La mente di Valentino voleva vincere, lui aveva la volontà di vincere, ma il fisico no”. Parole che hanno fatto discutere i fan del Dottore, ma è tempo di guardare avanti: per Rossi, per Razali e per il popolo giallo.

