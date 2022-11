02-11-2022 18:34

Per Pecco Bagnaia sta per iniziare il weekend più importante della vita, quando sul circuito Ricardo Tormo, nel corso del GP della Comunità Valenciana ultima prova del Mondiale MotoGP 2022, si giocherà il campionato del mondo contro il francese Fabio Quartararo.

Il ducatista ha 23 punti di vantaggio sul Diablo, ed è ovvio che al momento tutta la pressione sia sulle sue giovani spalle. Pressione che tuttavia Pecco non sembra percepire. Lo stesso vale per Quartartaro, che consapevole di non avere nulla da perdere non sembra troppo stressato in vista del GP iberico.

Bagnaia prima di Valencia: “Arrivo tranquillo e sereno”

Sembra proprio il modo migliore di viversela quello di Pecco Bagnaia, che tramite alcune parole riportate dall’ANSA, ha commentato l’avvicinamento al GP di Valencia. Nonostante si tratti senza dubbio del fine settimana più importante della sua carriera, il “delfino” di Valentino Rossi pare arrivarci con lo spirito giusto:

“Sta per avere inizio un fine settimana davvero importante per noi, ma arrivo a Valencia tranquillo e sereno. La pista sulla carta ha un disegno adatto alle caratteristiche della nostra moto. ui ci saranno un sacco di tifosi Ducati, oltre alla mia famiglia, i miei amici e il mio fan club, perciò spero di poter regalare a tutti loro delle grandi emozioni domenica. Dobbiamo restare concentrati fino all’ultimo, e pensare solo a lavorare bene”.

Quartararo senza paranoie: “Non mi stresserò per il titolo”

Bagnaia affronta il Ricardo Tormo con lo stesso spirito di Fabio Quartararo, francese campione del mondo 2021. In fondo, finché i numeri lo permettono si può sperare, anche se certamente i pronostici non sono a suo favore, essendo questo un tracciato abbastanza favorevole alla Ducati.

Nonostante questo, Quartararo sembra molto sereno nell’arrivare all’ultima gara del 2022, come dimostrano le sue parole riportate da Sky Sport:

“Abbiamo fatto una buona gara in Malesia. Mi sono divertito molto ed è stato bello tornare sul podio. Ora vincere il campionato sarà molto difficile. Naturalmente darò il mio 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo per il titolo. È l’ultimo GP della stagione e voglio godermelo e concluderlo con un buon risultato”.

Queste parole certamente nascondono un certo grado di rammarico per la rimonta subita da Pecco. Dopo una prima parte di stagione da dominatore, Bagnaia ha letteralmente cambiato marcia, con oltre 100 punti recuperati sul francese nella seconda parte dell’anno.