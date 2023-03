MotoGP, Rivola netto sugli incidenti: "Così non va bene, qualcuno si farà male"

L'amministratore delegato dell'Aprilia ha parlato dei troppi contatti, soprattutto quello innescato da Marquez.

26-03-2023 21:05

Il primo fine settimana del Motomondiale 2023 si è concluso con un buon podio per l’Aprilia, con il secondo posto finale a Portimao di Maverick Viñales dietro alla Ducati del campione del mondo Pecco Bagnaia e davanti a quella Mooney VR46 di Marco Bezzecchi. Nono al traguardo invece Aleix Espargaró, al termine di un weekend dove ci sono stati davvero tanti incidenti in pista.

Quello più importante è stato di sicuro a inizio gara quando Marc Marquez con la sua Honda ha staccato troppo tardi e ha steso l’idolo di casa Miguel Oliveira con l’Aprilia RNF, rovinando la corsa anche a Jorge Martin con la Ducati Pramac. Intervenuto a Sky Sport MotoGP, Massimo Rivola, amministratore delegato dell’Aprilia, ha detto la sua su questi brutti incidenti.

“Aleix ha detto che se avesse provato a sorpassare qualcuno lo avrebbe colpito, ma basterebbe dare le penalità – così Rivola -. Se ci sono delle regole, poi deve esserci qualcuno che le faccia rispettare. Ho la presunzione di dire che ne capisco abbastanza di questa materia e vorrei che ci fosse un arbitro più regolare”. Quando ha parlato, Marquez non era ancora stato penalizzato.

Lo spagnolo della Honda dovrà scontare due long lap penalty nel prossimo GP in Argentina, qualora dovesse esserci. A riguardo Rivola ha fatto un paragone con Espargaró: “Aleix lo scorso anno ha preso una penalità per un contatto in Thailandia, dove non si vedeva niente”. Rivola ha così precisato: “Non sono contro l’atteggiamento dei piloti, perché ci sono alcuni che sanno regolarsi”.

Poi ecco la stoccata all’otto volte iridato: “Ci sono altri che vanno oltre, come ha fatto Marquez. Così non va bene, i piloti vanno fermati. Ci rendiamo conto dei danni fatti e siamo solo alla prima gara? Se non mettiamo un freno qualcuno si farà male davvero e questo non è certo uno spettacolo”. Infine, un commento su Vinales: “Ha fatto una gara strepitosa. Ci fa guardare avanti con fiducia”.