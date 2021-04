MotoGp, Rossi preoccupato: "Lento e ho poco grip"

Valentino Rossi non riesce a trovare velocità sulla pista di Losail: nelle libere si è piazzato al quattordicesimo posto. “È stata una giornata difficile, abbiamo provato a sistemare qualcosa per migliorare il consumo della gomma, ma soffriamo, non sono abbastanza veloce e ho poco grip pure sul giro secco. Sono fuori dalla Q2 e questo è un problema, domani proveremo a cercare qualcosa”.

“Il punto è che la settimana scorsa nel time attack ero andato bene, mentre stavolta non sono riuscito a entrare nei dieci: mi serve più aderenza al posteriore per cercare di essere più forte, ma non direi che il problema è lo stesso avuto nell’ultima gara: ho un passo più costante, ma meno veloce, mentre una settimana fa ero rapido in avvio per poi calare, quindi direi che non è proprio la stessa cosa”.

“I problemi di Morbidelli? Non so bene e non li ho visti così preoccupati, quindi non credo che sia una cosa grave, ma ho già così tanti problemi io che non posso interessarmi pure ai suoi…”.

OMNISPORT | 02-04-2021 23:15