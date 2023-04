MotoGP, sprint race ad Austin: dominio di Bagnaia e la sua Ducati

Il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, dopo aver ottenuto il migliore tempo nelle qualifiche con un giro record, conquista anche la sprint race ad Austin con la Ducati.

15-04-2023 22:37

Pecco Bagnaia, dopo il primo posto ottenuto nelle qualifiche, si conferma straripante ad Austin con il successo anche nella sprint race. Un successo in solitaria per il campione del mondo in carica, con una Ducati che si conferma ancora una volta superiore a tutte le altre scuderie presenti in MotoGP.

Sprint race ad Austin, dominio di Bagnaia

Parte benissimo Pecco Bagnaia, che dopo pochi giri semina subito gli avversari grazie a giri strepitosi. Il campione del mondo in carica, con la sua Ducati, allunga su Rins (alle prese con una dura lotta per il secondo posto) e taglia il traguardo per primo senza problemi, coronando un sabato da urlo ad Austin. Adesso l’obiettivo è vincere anche domani.

Secondo Rins alle spalle di Bagnaia, cade invece il francese Quartararo. Sul podio Martin. Per quanto riguarda gli altri italiani protagonisti, non brilla questa volta Bezzecchi che chiude in sesta posizione davanti a Luca Marini: il pilota di Rimini mantiene la testa del Mondiale con un punto di vantaggio sull’amico Pecco.

L’ordine di arrivo della sprint, la top 10

1 F. BAGNAIA 20:35.270

2 A. RINS +2.545

3 J. MARTIN +4.706

4 A. ESPARGARO‘ +5.052

5 B. BINDER +8.175

6 M. BEZZECCHI +8.877

7 L. MARINI +9.453

8 M. OLIVEIRA +10.768

9 J. MILLER +12.448

10 M. VINALES +12.739

Le parole di Bagnaia

Queste le impressioni a caldo di Bagnaia: “Gara sprint perfetta rispetto a quella in Argentina in cui ho avuto più problemi. Sono partito bene, ho cercato di spingere del mio passo ed è stato sufficiente per crearmi un vantaggio. Sinceramente oggi le condizioni erano piuttosto complicate per via del calore, della temperatura molto alta e in frenata la pista era molto scivolosa. Però sono molto contento, ora possiamo concentrarci su domani, sarà molto più difficile, ma in ogni caso sono molto soddisfatto“.