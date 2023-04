Nella seconda gara stagionale di MotoGP è un grande Bezzecchi a trionfare davanti a Zarco, terzo Alex Marquez. Rimpianto Ducati, con Bagnaia che cade da secondo.

02-04-2023 19:52

In Argentina è grande festa per Marco Bezzecchi, che conquista la prima vittoria in carriera in MotoGP dopo una prestazione sontuosa sotto la pioggia. Il pilota di Rimini trionfa in solitaria davanti a Zarco e Alex Marquez. Rammarico Ducati: il campione del mondo in carica Bagnaia cade mentre era secondo.

MotoGP, la partenza in Argentina: Bezzecchi subito primo

In partenza Bezzecchi si prende subito la prima posizione, sorpassando Alex Marquez. Ci prova anche Bagnaia ma senza successo, il pilota della Ducati resta terzo davanti a Morbidelli. Cade invece Binder, vincitore ieri della sprint race, mentre dopo un contatto Quartararo è costretto a ripartire dall’ultima posizione.

I primi quattro allungano a più di due secondi sugli inseguitori nei primi giri e ci prova anche Bezzecchi, che prende un secondo su Alex Marquez. Piove molto in pista, ma il 24enne di Rimini sembra trovarsi molto a suo agio, realizzando i migliori tempi in pista e tentando così la fuga sugli avversari e una corsa in solitaria.

Disastro Ducati: Bagnaia scivola

A metà gara circa, Bagnaia entra in battaglia con Alex Marquez, riuscendo a prendersi la seconda posizione. Una lotta che consente anche a Morbidelli di avvicinarsi. A otto giri dalla fine però il colpo di scena: il campione del mondo in carica scivola e riparte dalla 16esima posizione. Zarco invece riprende Morbidelli e si prende prima il gradino più basso del podio e poi il secondo posto dopo un grande finale.

MotoGP, Argentina: trionfo di Bezzecchi

Bezzecchi vince senza problemi dopo una prestazione incredibile. Secondo Zarco davanti ad Alex Marquez. Sorride un ritrovato Morbidelli, nonostante il podio solo sfiorato. Peccato per Bagnaia e per la Ducati, il campione del mondo in carica chiude 16esimo.

L’ordine di arrivo in Argentina, la top 10

1 M. BEZZECCHI 44:28.518

2 J. ZARCO +4.085

3 A. MARQUEZ +4.681

4 F. MORBIDELLI +7.581

5 J. MARTIN +9.746

6 J. MILLER +10.562

7 F. QUARTARARO +11.095

8 L. MARINI +13.694

9 A. RINS +14.327

10 F. DI GIANNANTONIO +18.298