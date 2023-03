Il cinque volte Campione del Mondo critica l'operato della Honda e la sprona a trovare una soluzione per non rischiare di perdere Marquez. Tanti applausi alla Ducati.

23-03-2023 08:27

Domenica, con il GP del Portogallo, comincia la nuova stagione della MotoGP. L’ex fuoriclasse Jorge Lorenzo si è soffermato su tanti temi caldi, a partire da Marc Marquez.

Al via la MotoGP, la Ducati “la moto più completa”

C’è tanta voglia di tornare in pista. Quest’anno, complice la discussa novità della Sprint Race, ci saranno 42 gare (21 appuntamenti). Tutti proveranno a detronizzare Pecco Bagnaia, Campione del Mondo in carica.

Jorge Lorenzo non ha dubbi sulle potenzialità della Ducati: “Penso che il Mondiale MotoGP 2023 sarà molto rosso, almeno sulla carta… in questo momento, la Ducati è la moto più completa“, le sue parole a Marca.

Lorenzo non ha dubbi: Marquez resta il migliore

Se la Ducati è la moto da battere, secondo il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo, il miglior pilota non è però seduto su una Ducati: “Per me Marc è il migliore… È ancora il pilota più completo, il più coraggioso, quello con la migliore condizione fisica, il più forte e quello che rischia di più. È una bestia, ma la moto deve aiutarlo. Non si vince camminando o con la bici. Devi avere una moto, magari non delle migliori, ma che si avvicini alle migliori e la Honda non sembra essere vicina ai migliori. Solo il genio e il talento di Marc hanno potuto sopperire a questa mancanza negli ultimi anni”.

Lorenzo, critiche pesanti nei confronti della Honda

Pur esaltando il lavoro che sta facendo la Ducati, Jorge Lorenzo punta il dito contro la Honda, colpevole, a suo avviso, di non aver fatto nulla per migliorarsi in questi anni.

“Trovo incredibile che un team così forte, con il budget più importante in griglia, come la Honda, non ci sia riuscita per così tanti anni a migliorarsi. Speriamo che trovino la chiave giusta perché altrimenti è molto probabile che Marc vada in un altro team“.