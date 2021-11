MotoGP, Stoner rivela un retroscena con Valentino Rossi

21-11-2021 11:24

Da Biaggi a Gibernau, da Lorenzo a Marquez. Sono tanti gli avversari con cui Valentino Rossi ha dovuto lottare nel corso della sua straordinaria e decorata carriera, conclusasi solo una settimana fa.

Oltre al rivale italiano e agli spagnoli, Rossi ha dovuto fare i conti anche con Casey Stoner, pilota australiano due volte campione del mondo in MotoGP prima con la Ducati e poi con la Honda. Una bella rivalità che si arricchisce di un nuovo episodio.

Lo ha rivelato lo stesso Stoner a Dazn, nel documentario RiVale. L’ex campione del mondo classe 1985 si è lasciato andare a una confidenza che sa tanto di frecciata nei confronti di Valentino Rossi: “Ho cercato di essere compagno di squadra di Valentino per ben due volte. Eppure qualcuno in Yamaha me lo ha impedito… Probabilmente si sa a chi mi riferisco. Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere la stessa moto di un pilota come Rossi per poter imparare da lui”.

Nella sua autobiografia, Stoner ha raccontato di un accordo trovato con la Yamaha nel 2005 poi sfumato. Stesso anno in cui la scuderia giapponese era incerta sul futuro del Dottore, che stava pensando di andare in F1. Arrivò in seguito Lorenzo, decisione mai apprezzata pienamente da Rossi, mentre Stoner scelse la Ducati.

