La pista si è prima asciugata dopo i temporali della notte, permettendo di fare i tempi, poi ha ripreso a piovere sul tracciato malese

11-02-2023 11:37

Il tempo pazzo di Sepang ha influito sulla mattinata di test di MotoGp. La pista, inizialmente bagnata per la pioggia caduta nella notte, si è via via asciugata e ha permesso ai piloti di fare i tempi, ma poi è ripresa la pioggia e dunque si è corso su bagnato, con le prime sensazioni su questo tipo di pista da parte dei centauri. La giornata ha visto il miglior tempo di Jorge Martin, su Ducati. Il pilota della Prima Pramac Racing ha ritoccato di un millesimo il tempo fatto registrare ieri, scendendo a 1.58.736.

Sepang: aria di lotta mondiale tra Pecco e Quartararo

Due sorprese al secondo e al terzo posto con Miguel Oliveira, che ha trovato il giusto feeling con l’Aprilia della Rnf Racing, e Pol Espargaro, sulla Rc16 a marchio GasGas, risorto dopo le ultime stagioni pessime con la Honda. Entrambi sono scesi sotto l’1.59.

Aria di sfida mondiale al quarto e al quinto posto. Fabio Quartararo è riuscito anche lui a scendere sotto la soglia dell’1.59 con la sua Yamaha, confermando le buone indicazioni sulla velocità che aveva avuto ieri, subito dietro ecco la Ducati del campione del mondo Pecco Bagnaia, che non è invece riuscito oggi a scendere sotto l’1.59.

Sepang: solo 13esimo lo spagnolo Marquez

Buone indicazioni sono arrivate da Alex Rins, che ieri si era lamentato dei soli cinque giorni per adattarsi alla Honda, ma che stamattina ha piazzato un 1.59.163 che significa ottavo posto, subito dietro a Luca Marini, che invece ha perso da Martin 0.382. L’altra Ducati di Enea Bastianini ha chiuso al nono posto.

Bisogna scendere fino alla 13esima piazza per trovare lo spagnolo Marc Marquez. La sua Honda, al momento, non sembra al livello delle migliori. Insegue pure la Yamaha di Franco Morbidelli e la Ducati di Marco Bezzecchi, che ieri aveva fatto segnare il miglior tempo. Un passo indietro per le due Aprilia ufficiali, ma per Aleix Espargaro la cosa si può spiegare con una caduta senza conseguenze alla curva 12, proprio durante il migliore dei giri disputati.

Sepang: sul bagnato miglior tempo per Zarco

Interessante anche vedere cosa è successo quando la pioggia ha ripreso a cadere copiosa. Proprio sul finire della sessione di test, Zarco ha fatto segnare il miglior crono in 2.12.854, superando in extremis Luca Marini, fin lì il migliore in 2.12.917. La Ducati Pramac di Zarco ha dimostrato di saper domare anche le curve bagnate. Tutti i piloti sono stati obbligati a provare anche l’assetto da bagnato a un certo punto. Bastianini (2.13.354) fa meglio di Bagnaia (2.13.859) in queste condizioni. Il campione del mondo ha corso in tutto 35 giri in questa seconda giornata di test a Sepang. Lontano dai tempi migliori Marquez, che ha chiuso con la pioggia in 2.14.396.