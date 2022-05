MotoGP, Zarco: "Gara positiva"

29-05-2022 16:49

Buonissimo weekend per il francese della Ducati Pramac Johann Zarco, che non riesce a salire sul podio ma trova comunque un quarto posto molto importante anche in ottica mondiale.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

“Sono felice; ovvio, non sono stato in grado ad andare a podio pure se il passo che avevo era potenzialmente da podio, ma il quarto posto resta un risultato ottimo. Ci sono dei momenti in una corsa in cui è difficile fare di meglio quindi va bene così. La partenza è stata buona, meglio del solito a dire la verità, sin dall’inizio ho provato a lottare per le primissime posizioni ma si vedeva che anche gli altri avevano un buon feeling con la propria vettura. Verso metà corse stavo avendo un gran passo e sono stato in grado di recuperare il gruppo che era davanti; Bastianini andava veloce, quando è caduto davanti a me ho avuto un attimo per riprendere forza e guadagnare su tutti. Poi ho recuperato forze anche stando dietro Bezzecchi, ci ho messo un po’ per superarlo e ciò non mi ha permesso di lottare per il podio con Espargaro. Il giudizio su questa stagione fino ad ora? Sono contento, non lotto per il podio in ogni gara come vorrei ma sto migliorando”.