MotoGp, test finiti per Di Giannantonio: "Colpo alla testa"

Il centauro romano ha dovuto rinunciare alla seconda giornata di testa a Portimao dopo una caduta

12-03-2023 16:15

Niente seconda giornata di test della MotoGp a Portimao per Fabio Di Giannantonio. Il centauro della Ducati è stato costretto a dare forfait dopo la caduta nella giornata di sabato, dove ha battuto la testa sulla ghiaia.

I medici nonostante la tac negativo hanno preferito dichiarli “unfit”: “É stata una banale scivolata, anche se ad alta velocità. Ho battuto la testa nella ghiaia, che qui è come un muro, e mi sono spento un attimo. Mi hanno spiegato che ho impiegato un po’ di tempo per rialzarmi, ma non ricordo. to bene, ma a causa del forte trauma cranico hanno preferito non darmi il “fit” per farmi riposare. Peccato”, sono le sue parole a Sky.