MotoGP Thailandia, Bagnaia avvisa Martin e poi tira una frecciata a Iannone sul ritorno: "Bulega meritava"

Conferenza stampa prima del Gran Premio di Thailandia MotoGP incentrata sul duello tra Martin e Bagnaia per il titolo con il terzo incomodo Marquez. Pecco al veleno sul rientro di Iannone col team VR46: "Preferivo Bulega al posto di Di Giannantonio"

Tutto pronto al Buriram per la terzultima prova del Motomondiale. Vigilia del Gran Premio di Thailandia di MotoGP accesa come al solito dalla conferenza dei piloti che ha messo insieme Francesco Bagnaia e Jorge Martin, duellanti per il Mondiale, ma anche Marc Marquez reduce dal colpaccio di Phillip Island e costante terzo incomodo nella sfida a due per il titolo. Che non è stato l’unico argomento, si è parlato dell’incidente tremendo tra Bezzecchi e Vinales in Australia e del ritorno sempre più imminente di Andrea Iannone al posto di Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46.

MotoGp, Bagnaia carico per il Buriram: “Pista favorevole a me”

Ci crede e non potrebbe essere altrimenti. Francesco Bagnaia arriva al circuito di Buriram con un distacco che è aumentato a 20 punti sul rivale Jorge Martin nella corsa a quello che per Pecco sarebbe il 3° titolo mondiale. Per la prima volta il due volte campione del mondo parla apertamente di pressione su di lui: “E la quarta stagione che lotto per il titolo (la prima volta, tre anni fa il Mondiale lo vinse Quartararo, ndr). Per me la strategia è la stessa, la pressione è la stessa, sia da leader che da inseguitore”.

Dopo il doppio trionfo di Motegi, l’Australia ha visto due battute d’arresto o quasi per Bagnaia battuto sia nella Sprint che nel Gp da Martin e Marquez perdendo così terreno prezioso nei confronti di Martinator ora lontano 20 punti. Pecco non dispera, anzi considera la Thailandia terreno di caccia per la rimonta: “Ora con la Sprint le occasioni di rimontare punti sono maggiori ma anche quelle di perdere terreno. Alla fine però sono 20 punti, serve fare qualcosa di più. Questa pista sembra avere le caratteristiche che si adattano meglio a me e la mia moto ma è anche vero che l’anno scorso ha vinto Martin”.

Martin più tranquillo del solito: “Mi sento forte”

Venti punti in saccoccia e una superiorità che sembrava smarrita a Motegi, ritrovata a Phillip Island. Nelle montagne russe di questa sfida a due con Bagnaia, Jorge Martin mantiene il sorriso di chi ha un tesoretto e vuole amministrarlo, magari incrementarlo per evitarsi patemi d’animo andando verso il round finale di Valencia: “Sento la fiducia, sento di essere forte. Gli ultimi week end sono andati bene anche se Pecco e Marc restano sempre molto forti, veloci e competitivi”.

Bagnaia dà il “benvenuto” a Iannone: “Preferivo Bulega”

Non le ha mandate a dire Francesco Bagnaia quando gli è stato chiesto di dare un parere sulla notizia del probabile, sempre più possibile, ritorno di Andrea Iannone in MotoGP per correre le ultime due gare al posto di Fabio Di Giannantonio che dopo la Thailandia si dovrà operare alla spalla infortunata. Bagnaia non è andato con la mano leggera:

“Speravo di vedere Bulega sulla moto del team VR46. Andrea non corre dal 2016 in MotoGP, le moto sono cambiate completamente rispetto ad allora, è facile adattarsi ma devi saperle forzare per tirare fuori il massimo. Comunque sono contento per lui, di sicuro si divertirà”.

Più misurati Martin: “Sarebbe bello dopo quello che gli è successo, in Superbike ha fatto bene”: e Marquez: “Sarà bello rivederlo anche se tornare dopo tanti anni non è facile.