06-11-2022 19:09

L’amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali ha commentato così la giornata trionfale di Valencia: “E’ una giornata fantastica, Ducati Corse ha lavorato con costanza e risolutezza per raggiungere questo secondo titolo piloti MotoGP che oggi ci fa scoppiare il cuore dalla gioia. Voglio prima di tutto fare i complimenti a Pecco Bagnaia che ha fatto una stagione incredibile, in cui ha avuto il grande merito di crederci sempre, anche quando la rimonta sembrava impossibile”.

Un applauso anche ai dirigenti del team: “Un ringraziamento ai ‘tre moschettieri’ Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Davide Tardozzi e a tutte le ragazze e i ragazzi di Ducati Corse e del Ducati Lenovo Team, che hanno lavorato a questa moto incredibile e anche alle donne e agli uomini che lavorano a Borgo Panigale e rendono possibili emozioni come queste. Il Titolo Mondiale è per loro e per tutti i Ducatisti. Credo davvero che possa essere l’apertura di un ciclo molto positivo per Ducati”.