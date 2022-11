06-11-2022 10:46

Questa domenica potrebbe essere indimenticabile per Pecco Bagnaia, che a Valencia ha la grande chance di diventare campione del mondo in MotoGP per la prima volta. Il pilota della Ducati non può sbagliare: con una gara dal termine e 23 punti di vantaggio su Quartararo, il titolo è praticamente in tasca.

MotoGP, il tifo di Rossi per Bagnaia

Bagnaia avrà accanto anche l’idolo e maestro Valentino Rossi, che per l’occasione ha voluto essere presente a Valencia. Queste le parole del Dottore alla Gazzetta dello Sport: “Sono l’ultimo italiano ad aver vinto un Mondiale e sarebbe bellissimo se il prossimo fosse Pecco“.

Rossi conosce bene Bagnaia: “Pecco va proprio forte, ha bisogno della sua comfort zone, ma quando è a posto con la moto è imprendibile. Inoltre è gentile, educato, un bravo ragazzo, si vede che viene da una famiglia perbene”.

MotoGP, il consiglio di Rossi a Bagnaia

Per vincere il titolo, a Bagnaia basterà poco: Quartararo non deve vincere, in caso contrario il pilota della Ducati dovrà arrivare tra i primi 14. L’ansia può però giocare brutti scherzi, ecco perché Rossi ha voluto mandare un messaggio all’allievo: “Deve essere pronto a tutto, anche se Quartararo gli starà davanti e può vincere… non fare cappelle“.

MotoGP, Rossi risponde duramente a Marquez

Infine, non poteva mancare da parte di Rossi una risposta al rivale di sempre Marquez. Recentemente, lo spagnolo è tornato a parlare di Sepang 2015: “Non abbiamo avuto contatti da quando Valentino si è ritirato, e non li voglio più. Da 22enne e per come è andata, sì, rifarei la stessa cosa e non mi comporterei diversamente. Penso che Valentino la gestirebbe in un altro modo, alla fine è stato lui a perdere le staffe”.

Parole che non sono piaciute a Rossi, che ha replicato a modo suo: “È normale che lui vada avanti su questa cosa, però tutti sanno cos’è successo nel 2015, lo hanno capito tutti. Quindi, tutte le volte che dice che non è vero, fa solo un’altra brutta figura”. La querelle tra i due non finirà mai, oggi però Rossi è concentrato solo su Bagnaia.