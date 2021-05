MotoGp, Valentino Rossi senza idee: "Ma non è finita"

Valentino Rossi non è andato oltre il diciassettesimo tempo nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio di Spagna. Anche a Jerez il Dottore sembra rassegnato a un’altra gara nelle retrovie: “Ho più potenziale di così, ma prima ho avuto un problema elettronico e poi non siamo riusciti a migliorarci. Abbiamo provato a cambiare assetto, adesso entro più veloce in curva, quindi anche se non sono fantastico va un po’ meglio“.

Il numero 46 è pessimista riguardo alla gara di domenica ma non per il futuro: “Non sono i risultati che vorremmo avere, così è difficile. Non abbiamo particolari idee, ma ci sono cose che si possono fare. Sarà difficile ma ci proviamo, la stagione è ancora lunga e faremo di tutto per provare a essere più competitivi. E io so che posso essere più competitivo se riuscirò a migliorare il feeling con la moto”.

Rossi ha concluso facendo i complimenti al compagno di scuderia Franco Morbidelli, secondo con la Yamaha dell’anno scorso: “Franco si merita la moto ufficiale, fa paura. Io lo vedo bene, domani farà una gran gara”.

Prima delle qualifiche aveva parlato Uccio, il braccio destro del Dottore, a Sky: “Vale ha un po’ più di grip dietro, il livello è imbarazzante, adesso sarà importante capire che gomma usare per la gara. Ma deve partire il più avanti possibile. Sapete quanto tenga a rivedere Vale davanti, non sarà facile tornare a vincere, ma neanche andare così…. Il team VR46? Stiamo ragionando e sono dei ragionamenti belli. Da qui a una decina di giorni decideremo con che fabbrica accordarci”.

