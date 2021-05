MotoGp, pole di Quartararo. Valentino Rossi e Marquez indietro

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna a Jerez. Il centauro della Yamaha nelle qualifiche ufficiali ha preceduto Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e Jack Miller (Ducati). Quarto posto per l’altra Ducati di Pecco Bagnaia, il campione del mondo Mir è decimo.

Fuori dalla top ten Valentino Rossi e Marc Marquez, neanche qualificati in Q2. Il Dottore conferma le difficoltà di venerdì e partirà diciassettesimo, il centauro catalano, protagonista di una brutta caduta nelle terze libere (braccio illeso), scatterà invece dalla quattordicesima piazza. Enea Bastianini è quindicesimo, Luca Marini diciottesimo dietro al fratello, Danilo Petrucci diciannovesimo.

LE QUALIFICHE

In Q1 Franco Morbidelli conquista agevolmente la qualificazione in Q2 con il tempo di 1’36.916, con ben quattro decimi di margine sull’altro qualificato, Brad Binder della KTM. Niente da fare per il compagno di scuderia dell’italobrasiliano, Valentino Rossi, che scatterà dalla diciassettesima posizione. Neanche Marc Marquez, l’altro nome di peso e reduce da una brutta caduta nelle terze libere, è riuscito a qualificarsi: partirà 14esimo.

Q2: Quartararo, impressionante il venerdì e il sabato mattina, è subito il punto di riferimento con 1:36.807 dopo il primo run. Lo segue un rinato Morbidelli, più indietro Pecco Bagnaia. Il francese resta davanti a tutti anche dopo il secondo tentativo e conquista la pole. In prima fila con lui Morbidelli e Jack Miller.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 F. QUARTARARO 1:36.755

2 F. MORBIDELLI +0.057

3 J. MILLER +0.105

4 F. BAGNAIA +0.205

5 T. NAKAGAMI +0.253

6 J. ZARCO +0.299

7 M. VINALES +0.315

8 A. ESPARGARO’ +0.330

9 A. RINS +0.369

10 J. MIR +0.399

