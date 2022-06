MotoGP, Vinales: "Posso fare bene e lottare al top"

03-06-2022 16:22

L’Aprilia sorride dopo la prima giornata di prove libere del GP di Catalogna di Barcellona. Al termine delle due sessioni, infatti, ci sono due RS-GP davanti a tutte, con Maverick Vinales che segue il compagno di box Aleix Espargarò. Per l’ex Yamaha è l’ennesima prestazioni di livello dopo un periodo di adattamento alla moto della Casa di Noale.

Questo il pensiero dello spagnolo al termine del venerdì di libere: “Oggi è andata molto bene, sono molto soddisfatto e sono contento perché gli altri con la nuova non mi hanno dato più di tre decimi. Il time attack non è stato buono, ma comunque l’inizio è importante perché diamo continuità al lavoro che abbiamo fatto al Mugello. Siamo andati sempre veloci, ma la parte difficile è mettere tutti i settori insieme. Qui ci viene molto bene, domenica posso fare bene e stiamo lavorando per andare a combattere con tutti là davanti. Tutto questo arriva weekend dopo weekend, perché bisogna capire la moto e sapersi adattare al meglio”.