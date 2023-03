MotoGp, Vinales: "Posso lottare per la vittoria"

Il pilota dell'Aprilia: "La moto continua a crescere"

31-03-2023 22:28

Il centauro dell’Aprilia Maverick Vinales ha commentato soddisfatto il venerdì di prove libere in Argentina: “Non importa che oggi sia stato Aleix a primeggiare in classifica, sarà più importante essere primi domani e domenica. Dal mio punto di vista, se trovo il 100% della mia moto potrò puntare alla vittoria. Il team mi mette nelle condizioni migliori per lavorare. Io devo solo guidare una moto che continua a crescere”.

“A livello di time attack posso migliorare ancora e se troviamo i dettagli giusti da limare possiamo davvero lottare per il successo”.