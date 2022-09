MotoGP, Vinales: "Siamo cresciuti, ma non ci fermiamo"

04-09-2022 16:29

Terza posizione a Misano per Maverick Vinales che ha chiuso sul podio per la terza volta nelle ultime quattro gare con l’Aprilia. Segno che sta migliorando sempre di più. Questo il suo commento a Sky: “Siamo cresciuti, progrediamo molto bene. Non ci fermiamo qui, ma oggi ci ho provato. Dopo dieci giri avevo un buon passo ma non trovavo il modo di passare Pecco, che ha guidato in maniera fantastica”.

Vinales ha poi voluto parlare del ritiro di Andrea Dovizioso: “Per me è una grande persona e un grande amico. Uno dei rivali più difficili da affrontare all’ultimo giro – ha spiegato -. Se avesse accettato l’offerta Aprilia sarebbe cambiato il mio presente. Ma sono felice di quello che sta succedendo, dopo un anno difficile mi diverto ora ad andare in moto”.