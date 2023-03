MotoGP, Vinales verso l'Argentina: "Mi sento veloce"

Il pilota Aprilia: "Questa moto valorizza il mio stile di guida, posso staccare più tardi".

30-03-2023 20:05

Chiede una conferma al GP di Argentina Maverick Vinales, giunto secondo in Portogallo: “Rispetto al 2022 siamo molto più preparati, sono curioso di scoprire i nostri limiti. A Portimao abbiamo dimostrato un buon potenziale e una buona velocità, su questo circuito sarà un’altra storia e c’è l’incognita meteo. Proveremo a battagliare per la vittoria, siamo molto motivati, ma sappiamo di dover essere realisti, che dobbiamo lavorare. Cercherò di rimanere al vertice in ogni sessione, questo set-up è molto più adatto al mio stile di guida, posso staccare dopo e questo mi avvantaggia in fase di sorpasso e di difesa. Scorre meglio in curva, un anno fa mi avrebbe con ogni probabilità consentito di vincere un GP. Mi sento veloce, ho fatto podio dove avevo in passato racimolato poco, ma i risultati si costruiscono giorno dopo giorno”.

Chiosa dedicata alla sicurezza: “Dobbiamo pensare che le penalità siano corrette, anche se ognuno ha la sua interpretazione; si parla di corse, le situazioni sono tutte differenti e non è facile per gli Steward risolvere la questione”.