MotoGP, vince ancora la Ducati con Bagnaia. Misano omaggia Rossi

La MotoGP torna a Misano e lo spettacolo non manca di certo. Trionfa la Ducati con Bagnaia, davanti a Quartararo e a un gigantesco Bastianini. Il pubblico però è tutto per Valentino Rossi per l’ultima del Dottore in Italia.

Parte bene Bagnaia che resta primo, Miller prima perde e poi riconquista il secondo posto su Quartararo. Marc Marquez subito quarto. L’azzurro in Ducati allunga fin da subito, portandosi a più di un secondo di distanza dal compagno australiano.

Scatenato anche Jorge Martin, che prima supera l’otto volte campione del mondo e poi dà vita a una lotta ricca di sorpassi col leader del motomondiale. Il 23enne spagnolo però esagera e in curva scivola, dovendo così ripartire dalle ultime posizioni.

Prime due posizioni abbastanza consolidate dopo pochi giri dall’inizio: Bagnaia ha un distacco di più di un secondo da Miller, l’australiano allunga parecchio su Quartararo. Il francese invece a 3.4 secondi dal quarto. Fenomenale la gara di Bastianini, il migliore degli italiani. A 22 giri dal termine supera Marquez, conquistando così il quarto posto. Resta lontano Valentino Rossi, 22esimo. Gara difficile anche per il rientrante Dovizioso.

Quartararo non molla e si avvicina a Miller. Il leader della classifica piloti recupera lo svantaggio e a 14 giri dal termine supera l’australiano. Cade Rins a 10 giri dalla fine, mentre stava lottando per il quarto posto con un velocissimo Bastianini, Marquez ed Espargaro.

Bastianini rimonta Miller e lo supera a 8 giri dal termine, Quartararo invece recupera molto su Bagnaia. Il torinese resiste e giunge primo davanti al francese. Terzo un gigantesco Bastianini. Marquez quarto davanti a Mir e Miller. Rossi al termine è 17esimo. Dovizioso 21esimo.

Top 10 classifica piloti

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 234

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 186

3 Joan MIR Suzuki SPA 167

4 Johann ZARCO Ducati FRA 141

5 Jack MILLER Ducati AUS 140

6 Brad BINDER KTM RSA 124

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 99

9 Marc MARQUEZ Honda SPA 92

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

OMNISPORT | 19-09-2021 14:43