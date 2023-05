MotoGp, Zarco: "Contento del podio, ero al limite"

Il pilota francese: "Volevo prendere Marc e Jorge, ma ero al limite e non volevo commettere errori".

14-05-2023 18:02

Johann Zarco si è detto soddisfatto del suo terzo posto a Le Mans: “Mi sento molto bene perché alla fine ero un po’ a limite. Volevo prendere Marc e Jorge, ma ero al limite e non volevo commettere errori. Per fortuna l’errore lo ha commesso Marc, pensavo di mettere un po’ di pressione al mio compagno di squadra, ma era davvero forte, quindi il terzo posto va bene”.

“Sono contentissimo perché, in confronto a ieri, sono partito meglio. Ho anche gestito la prima chicane molto meglio, quindi quello era già un punto positivo per giocarsi la possibilità di pensare al podio. Ma poi l’attacco di Alex Marquez in curva 6 è arrivato fortissimo, ho preferito evitarlo per non cadere e ho perso un po’ di tempo. Poi c’è stata la caduta di Marini e di Alex, quindi altri piloti da evitare. Poi il ritmo era buono e sono riuscito a restare tra i primi”.