MotopGP, Marquez: "Complimenti a Bagnaia, non sarà il suo unico titolo"

06-11-2022 16:51

Alla vigilia Marc Marquez aveva avvertito tutti che si sarebbe preso dei rischi, e infatti è finito a terra nel corso del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale MotoGP 2022.

Il Cabroncito oggi era in versione “podio o niente”, e alla fine è stato niente, ma bene l’atteggiamento guerriero simbolo che la condizione fisica sta tornando. Peccato per la moto, che Marquez ha definito non a posto dopo il warm-up della mattina. Oltre a questo, con un sorriso raggiante, fa le congratulazioni a Bagnaia per la vittoria del titolo, pronosticando un futuro luminoso per il piemontese.

Queste le sue parole riportate da Formulapassion.it:

“Enormi congratulazioni a Bagnaia, lui e la Ducati hanno svolto una seconda metà di anno stupenda, il titolo è certamente meritato e non sarà il suo unico titolo in MotoGP. Oggi c’era il potenziale per arrivare davanti, sono davvero deluso per essere scivolato, ma ci stavo provando e ce la stavo mettendo tutta. Sono consapevole che serve che lavori su di me, per essere ancora più in forma, e la Honda, fino a Portimao e fino a marzo, serve che lavori sulla moto, la moto perfetta in ogni caso non esiste, ma è sufficiente che si migliorino alcuni aspetti per poter essere più competitivi. Intanto in questo finale di stagione siamo andati in crescendo ed è un aspetto positivo”.