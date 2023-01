Moukoko e il Borussia Dortmund si sono detti sì fino al 2026

21-01-2023 14:04

Dopo giorni di incertezza è arrivato il sì fra Youssoufa Moukoko ed il Borussia Dortmund. Il centravanti sembrava in procinto di cambiare aria a fine stagione ed invece ha scelto di continuare la sua avventura in giallonero.

L’accordo raggiunto, che verrà messo nero su bianco nelle prossime ore, prevede un contratto fino al 2026 per uno stipendio (lordo) di 6 milioni di euro bonus compresi. Ma non solo perché il giovane 2004 incasserà 10 milioni al momento della firma, mentre l’agente Patrick Williams avrà un riconoscimento pari a 5 milioni di euro (più il canonico 10% dello stipendio del calciatore).

La trattativa, in realtà, non è stata semplice perché un anno fa il giocatore sembrava scontento del rapporto con l’ex tecnico Marco Rose che a lui aveva riservato 22 presenze e 358 minuti. L’arrivo di Terzic ha, invece, messo in primo piano di nuovo le doti del giocatore, ritagliandogli un ruolo di primordine che ad oggi valgono già 22 presenze e 1187 minuti. Da qui, accontentante anche le richieste economiche, Moukoko non ha più avuto dubbi.

