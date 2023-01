Mourinho ai tifosi della Roma: "Non fischiate Zaniolo"

12-01-2023 23:34

Roma ai quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023. Tutto merito di un’autentica magia di Paulo Dybala, che al 64′, subentrato dopo l’intervallo a Lorenzo Pellegrini – ha deciso all’Olimpico la sfida al Genoa – terminata proprio 1-0 – dribblando di fatto meta reparto difensivo del Grifone prima di insaccare, col mancino, alle spalle di Josep Martinez. A fine gara, le reazioni di casa giallorossa a cominciare dal tecnico José Mourinho.

Roma, Mourinho: “Ai tifosi dico ‘Non fischiate Zaniolo'”

L’allenatore lusitano ha commentato:

“Sono molto contento della prestazione perché, ancora una volta, hanno dato il massimo. Quando si dà il massimo, non si può chiedere di più. Questo vale sia per Dybala che per Nicolò Zaniolo, che purtroppo ha ricevuto qualche fischio dal pubblico. Ecco, vorrei invitare tutti i tifosi della Roma a non fischiare i propri giocatori. Lorenzo Pellegrini? Stesso discorso, sta attraversando un momento non facile ma ce la sta mettendo tutta”.

Roma, Mourinho: “Scontri tra i tifosi in autostrada? Io mi limito a fare l’allenatore”

Quindi la sua idea sugli scontri tra tifosi e sulle dichiarazioni del ds Tiago Pinto, secondo cui la dirigenza farà di tutto per ottenere la qualificazione in Champions e che non fosse al corrente di voci che accostassero Mou alla panchina del Brasile:

“Tiago Pinto fa il direttore sportivo e non mi permetto di commentare le sue parole. Non lo farò nemmeno sugli scontri e sulle possibili sanzioni circa le trasferte: mi limito a fare l’allenatore, visto che oltretutto secondo qualcuno alleno male…”.

Dybala: “Giocata da campione del mondo? La gente di Roma…”

Sempre ai microfoni di Sportmediaset, Paulo Dybala si mostra raggiante: