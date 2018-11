Mourinho attaccato in Inghilterra

José Mourinho fa sempre parlare di sé. Non per questioni di campo, come parrebbe scontato dopo la miracolosa vittoria del suo Manchester United in casa della Juventus, ma per il gesto rivolto ai tifosi bianconeri subito dopo il fischio finale del match. Il tecnico portoghese, dirigendosi verso il centro del campo, ha festeggiato portandosi la mano all’orecchio e sfidando il pubblico con un sorriso beffardo.

Una reazione che ha fatto discutere e non è passata inosservata neanche in Inghilterra. In particolare il tabloid ‘The Sun’ non ha gradito il gesto dello ‘Special ‘One’, titolando con un eloquente ‘No class’ (“Senza classe”). La ‘notte di gloria dello United’, secondo il giornale britannico, è stata macchiata da quest’esultanza beffarda nei confronti dei supporter della Juventus. Sempre il ‘Sun’ affianca il gesto di Mourinho alla clamorosa simulazione di Sterling che è valsa il 2 a 0 al Manchester City nella partita contro lo Shakthar finita poi 6 a 0.

Il quotidiano britannico ha dunque preferito concentrarsi sulla mancanza di fair play piuttosto che su due risultati positivi, ben diversi tra loro per come sono maturati, ma che molto probabilmente saranno decisivi per il passaggio agli ottavi di finale delle due squadre.

Mourinho, dal canto suo, si è giustificato immediatamente nel post partita: “Sono venuto qui per fare il mio lavoro e sono stato insultato per novanta minuti. A freddo non rifarei questo gesto, ma non credo di aver offeso nessuno e sul momento mi è sembrata una risposta a tono a chi ha offeso tutta la famiglia, oltre a quella interista“.

Il tecnico portoghese non è certo nuovo a queste schermaglie con il pubblico bianconero. Appena due settimane fa, nei minuti finali della gara d’andata con gli uomini di Allegri, dopo aver ricevuto alcuni insulti dal settore ospiti, aveva risposto con il gesto delle tre dita a simboleggiare il Triplete ottenuto con l’Inter.

Quella tra Mourinho e il popolo juventino è una sfida che sembra non voler finire mai, fatta di insulti, polemiche, risposte, gesti e tentativi successivi di abbassare i toni. Di certo però, tutto questo non è piaciuto oltremanica, dove i tabloid hanno dato più risalto a queste reazioni piuttosto che ai risultati di campo.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 11:30