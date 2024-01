Mourinho esonerato, Roma sotto choc: si scatenano i tifosi sul web

La notizia del licenziamento dello Special One è arrivata quando nessuno più se l'aspettava, qualcuno esulta ma la maggioranza dei romanisti sconvolta

16-01-2024 09:57

Josè Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Lo Special One è stato esonerato con effetto immediato questa mattina, dopo una giornata di riflessione da parte dei Friedkin. Sembrava che l’amichevole in Arabia, fissata da tempo, potesse concedere al portoghese almeno un’altra settimana per riconquistare la fiducia ma non è andata così.

Il comunicato della Roma su Mourinho

“L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato – si legge nel comunicato del club giallorosso. “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin – Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve”.

La notizia dell’esonero fa il giro del web

Fioccano le reazioni sui social: “L’inferno è arrivato. Buon viaggio” oppure: “Come spesso succede nel calcio, paga l’allenatore. Ora però basta alibi e spero che i friedkingroup sappiano che non è più il momento di giocare” e anche: “Il primo dinosauro è stato esonerato, adesso manca il secondo…” e ancora: “Ha portato a spasso un’intera tifoseria nonostante i risultati penosi, semplicemente perfetto. Ci mancherai José”.

Tifosi della Roma increduli per l’esonero di Mourinho

Grazie Mourinho. Grazie per averci regalato due finali europee, un trofeo dopo 14 anni, una crescita della mentalità, almeno nella gente che grazie a te ha cominciato a chiedere grandi giocatori. Che la tua eredità non venga dispersa, per un ritorno alla solita mediocrità” e “Sinceramente mai me lo sarei aspettato. Grazie Mister Mourinho per tutto quello che hai fatto per noi!!” e poi: “Come fu quando lo annunciarono, ho dovuto leggere e controllare tre volte per essere sicuro non fosse fake”.

Il web è scatenato: “Una notizia devastante. C’era un Europa da vendicare. Assurdo” e poi: ” questo esonero, mi lascia un senso di vuoto, non so se sia un bene o un male… ora vediamo cosa accadrà. Forza Roma” oppure: “Le cavalcate incredibili in Europa, le notti indimenticabili in uno stadio sempre pieno, l’orgoglio di essere romanisti e di essere finalmente difesi. Chi parla male di Josè Mourinho non sa o non capisce. Grazie Mister, rimarrai per sempre nel mio cuore” e infine: “Non mi riprenderò mai più da questa notizia, è una coltellata che non meritavamo. Amo la Roma, ma l’idea di tornare allo stadio mi fa vomitare”.