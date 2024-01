Roma nel caos: Mourinho o De Rossi? Il popolo giallorosso si scatena

La posizione del tecnico portoghese non è più salda dopo la sconfitta col Milan: avanza l’ipotesi dell’arrivo in panchina dell’ex centrocampista, che però non piace ai supporter giallorossi

Potrebbe essere finita con la sconfitta in casa del Milan l’avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma. Mentre la dirigenza giallorossa riflette sul futuro del tecnico portoghese si fa strada l’ipotesi di una sua sostituzione con Daniele De Rossi: l’ex centrocampista, però, non convince una buona fetta di tifosi.

Roma, Mourinho rischia l’esonero

La pesante sconfitta in casa del Milan fa traballare José Mourinho: la Roma potrebbe decidere di porre fine in anticipo alla gestione tecnica del portoghese, destinato comunque a salutare la capitale al termine della stagione. I Friedkin, proprietari del club, stanno parlando dell’ipotesi esonero con la Ceo Lina Souloukou: al posto di Mou sulla panchina della Roma potrebbe arrivare Daniele De Rossi.

Roma, le esperienze di De Rossi come allenatore

L’idea di vedere De Rossi allenatore della Roma non piace però a molti dei tifosi giallorossi. L’ex centrocampista, campione del mondo in Germania nel 2006, ha una carriera da allenatore piuttosto breve: dopo il ritiro nel 2020, De Rossi è entrato a far parte dello staff dell’ex c.t. Roberto Mancini nel 2021, per poi diventare tecnico nell’ottobre 2022 della Spal, da cui è stato esonerato a San Valentino, il 14 febbraio 2023.

Roma, i tifosi contrari a De Rossi allenatore

“La smettiamo con questa stupidaggine di De Rossi? Vogliamo andare in serie B”, scrive su X Popi, uno dei tanti tifosi piuttosto critici sull’idea di affidare la Roma all’ex centrocampista. “Spero con tutto il cuore che De Rossi non venga, saremmo capaci di rovinare l’amore che abbiamo per lui: a Danie’, lascia sta’”, aggiunge Patrizio. “De Rossi non è mica deficiente, non accetterebbe mai adesso o almeno lo spero per lui…”, scrive Danielino secondo cui la situazione attuale della Roma sarebbe troppo complicata per un allenatore agli inizi. Per Giuseppe, invece, il problema non è il tecnico: “Puoi pure prendere Guardiola, poi gli compri ‘sto scarsoni… ma ‘ndo vai?”.